2020-05-28T08:41:53+03:00
Общество

Череповчане заплатят за парковку на газонах

1 июня оштрафуют всех разрушителей городского благоустройства
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце с 1 июня вступит в силу пункт о правилах благоустройства города. Чиновники начнут жестко штрафовать за парковку машин на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках. Автолюбители, паркующиеся не по правилам, плюют на удобство пешеходов, в том числе маломобильных (старушек, мамочек с колясками, инвалидов и просто подвернувших ногу). Не заботятся они и внешнем виде города, в котором живут: разносят землю с газонов, уничтожают клумбы - труд других людей. Бесстрашный народ смело смотрит в лица неуправляемым малышам и паркует свои железки прямо на детских площадках. Не боятся, что поцарапают.

Администрация города будет запрашивать в ГИБДД сведения о владельцах, любителях дерзкой парковки. Им положен штраф от 500 рублей до 2 тысяч, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч, для юрлиц - от 10 до 50 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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