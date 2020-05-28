Вологодский призывник принес с собой коронавирус
Новобранцы сдавали тест на инфекцию в обязательном порядке
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Один из вологжан-новобранцев получил положительный результат на Covid-19. Об этом сообщила мать одного из будущих солдат. Информацию предварительно подтвердили. Все призывники сейчас сдают тест на инфекцию.
Пока не известно, как военком поступит в данной ситуации: где будет карантинная зона, что делать с остальными призывниками. Изолировать скорее всего будут в моногоспитале, в воинской части, либо дома.
UPD: призывники отправились на 14-дневный карантин домой. С ними придется отсиживать обязательную самоизоляцию и всем домашним.
ИСТОЧНИК KP.RU