Вологодский призывник принес с собой коронавирус

28 Май 2020 2020-05-28T12:48:42+03:00

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Один из вологжан-новобранцев получил положительный результат на Covid-19. Об этом сообщила мать одного из будущих солдат. Информацию предварительно подтвердили. Все призывники сейчас сдают тест на инфекцию.

Пока не известно, как военком поступит в данной ситуации: где будет карантинная зона, что делать с остальными призывниками. Изолировать скорее всего будут в моногоспитале, в воинской части, либо дома.

UPD: призывники отправились на 14-дневный карантин домой. С ними придется отсиживать обязательную самоизоляцию и всем домашним.

ИСТОЧНИК KP.RU