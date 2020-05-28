2020-05-28T08:16:02+03:00
Общество

Вологодчина в семёрке крупнейших производителей молока в стране

Среднесуточный надой от одной коровы составляет 22 кг
Евдокия САХАРОВА
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Вологодская область находится на седьмом месте в стране по среднесуточному надою молока от одной коровы. С прошлого года продуктивность возросла на 1,6 кг. Валовое производство молока составило 218 тысяч тонн - это 107% к уровню прошлого года. На Вологодчине содержится 76 тысяч коров.

Молочное скотоводство - это ведущая отрасль сельского хозяйства региона. Сейчас ведущие специалисты работают над повышением продуктивности дойного стада, реконструируют молочные фермы, планируют современные животноводческие комплексы.

Один из главных перерабатывающих производств (200 тонн молока) - старейший Вологодский учебно-опытный молочный завод. Он выпускает 48 наименований продукции, в том числе и «Вологодское масло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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