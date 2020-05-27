2020-05-27T19:39:30+03:00
Общество

На Вологодчине разберутся с пивными в жилых домах

Вологжане планируют увеличить требуемую площадь кафе в жилых домах до 100 метров
Евдокия САХАРОВА
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В апреле Госдума приняла закон о кафе в жилых домах: там запрещена продажа алкоголя, если площадь зала меньше 20 метров. Регионы же могут ужесточать это требование. Сегодня на сессии Законодательного Собрания области предлагалось ограничить продажу спиртных напитков в жилых домах, если торговый зал менее 100 метров.

Это отсеет бизнесменов, которые обустроили пивные магазины, поставив пару столов и стульев и продавали таким образом алкоголь круглосуточно. Принять законопроект в последнем чтении планируют на следующей сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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