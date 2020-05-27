2020-05-27T19:39:56+03:00
Общество

Известный хоккеист Дмитрий Кагарлицкий оплатил покупку техники и материалов для моногоспиталя

Череповчане активно помогают медикам и людям, оказавшимся в сложной ситуации
Иван Чухнин
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Экс-нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий был назван мэром Череповца в числе тех, кто помогает помогают малообеспеченным семьям и социальным учреждениям, оказавшихся в сложных условиях из-за пандемии.

В Череповце сердобольные люди, предприниматели и различные предприятия поддерживают медиков, социальные учреждения и тем, кто попал в сложную ситуацию.

О них написал пост мэр города Вадим Германов: «Это благодарности пост. В числе тех, кто поддерживает череповчан не только крупные сети […], но и частные предприниматели, владеющие одной-двумя точками продаж в городе. Компания «Северсталь» передала в моногоспиталь средства индивидуальной защиты, а известный хоккеист Дмитрий Кагарлицкий оплатил покупку медицинского оборудования и материалов... В этом посте невозможно перечислить всех, но мы знаем каждого, кто не остался равнодушным».

На плечах общественности -помощь продуктами, антисептиками, масками, чистящими средствами. Бесплатные дезинфекции и обеды, транспорт - все это крайне необходимо в условиях пандемии.

Сейчас в области организован сбор пожертвований пострадавшим от коронавируса при участии регионального отделения «Красного Креста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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