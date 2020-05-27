Молодой человек попал под суд за секс с 15-летней
Молодой человек встречался с несовершеннолетней. В результате попал под суд. Правда, 21-летний череповчанин отделался условным лишением свободы.
Он начал встречаться еще в ноябре 2019 года с 15-летней девочкой, жительницей одного из районов. Она приезжала к нему в гости, он неоднократно вступал с ней в интимную связь.
Действия Ромео попали под ч. 1 ст.134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
Страстный юноша получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2, 5 года, сообщает региональное управление СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU