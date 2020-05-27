2020-05-27T17:49:17+03:00
Общество

Молодой человек попал под суд за секс с 15-летней

Его признали виновным
Иван Чухнин
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Молодой человек встречался с несовершеннолетней. В результате попал под суд. Правда, 21-летний череповчанин отделался условным лишением свободы.

Он начал встречаться еще в ноябре 2019 года с 15-летней девочкой, жительницей одного из районов. Она приезжала к нему в гости, он неоднократно вступал с ней в интимную связь.

Действия Ромео попали под ч. 1 ст.134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Страстный юноша получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2, 5 года, сообщает региональное управление СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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