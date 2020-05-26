В Вологде построят ливневку на улице Ольховой
В Вологде скоро уйдет вода с улиц Ольховой и Полярной. Сергей Воропанов рассказал, что в ноябре прошлого год воды в квартале было по колено - спасателям пришлось эвакуировать жителей домов! Теперь там ведется строительство ливневой канализации.
Уже установлены 5 ливневых колодцев и 2 дождеприемных на конечных участках канализации. Прокладываются трубы. Уже в первых числах июня ливневка начнет работать - раньше ее там не было вовсе. Будем надеяться, что теперь территория осушится.
Ливневые канализации потихоньку будут появляться и в других частях города. На данный момент, прокладывают трубы вдоль улицы Можайского.
ИСТОЧНИК KP.RU