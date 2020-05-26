2020-05-26T17:23:51+03:00
Происшествия

В Вологде дошколята прыгали из окна горящей квартиры на 3 этаже

В квартире находился их пьяный дедушка
Евдокия САХАРОВА
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Фото: vk.com/suvoskrФото: vk.com/suvoskrФото: vk.com
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В областной столице дошколятам сегодня пришлось прыгать из горящей квартиры. Произошел пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже дома на ул. Горького, 90. Полуторагодовалый мальчик и пятилетняя девочка выпрыгнули в руки к рабочим, которые ремонтировали соседнее здание. Детей госпитализировали с ожогами.

Вместе с несовершеннолетними был их дед, но он покинул квартиру самостоятельно - его нашли уже на лестничной клетке. Дверь за ним захлопнулась, а внуки остались внутри.

Сотрудники МЧС предполагают, что дети, находясь без должного присмотра, могли играть с огнем, что и стало причиной пожара. На место ЧП выехали 35 спасателей и 13 единиц техники. Выгорело 17 кв. метров жилой площади. Соседей эвакуировали - среди них была 10-летняя девочка уже без сознания. Она отравилась продуктами горения.

Сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего.

В Вологде дошколята прыгали из окна горящей квартиры.Их пьяный дед вышел из квартиры самостоятельно. ЧП произошло на улице Горького в полдень. Выгорело все помещение

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Вологде дошколята прыгали из окна горящей квартиры на 3 этаже
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