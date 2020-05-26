На Вологодчине расследовали дело крупной ОПГ
Задержание игорной ОПГ на Вологодчине.Завершено расследование уголовного дела на 6 членов организованной преступной группы, которые содержали сети игровых клубов. Изъято 515 единиц компьютерной техники, 6 игровых автоматов. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 млн рублей, а также ювелирные изделия и коллекцию старинных монет 16-20 веков, стоимость которой превысила 9 млн рублей
Управление СК РФ по Вологодской области завершило расследование уголовного дела организованной преступной группы из 6 человек. Подозреваемые обвиняются в организации и проведении азартных игр, отмывании денег.
Правоохранителям удалось вычислить штаб злоумышленников. Изъято 4,5 миллиона рублей, драгоценности, коллекция старинных монет стоимостью 9 миллионов рублей. Обнаружены валютные счета, доли в уставном капитале организаций, недвижимость - на нее наложен арест.
Задержанные проворачивали преступные схемы от имени "АльфаФортисКорпорейшен", уверяя причастных в законности работы. По данным следователей, ОПГ заработала не менее 87 миллионов рублей.
Дело в 70 томов направлено прокурору.
ИСТОЧНИК KP.RU