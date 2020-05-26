2020-05-26T14:20:34+03:00
Происшествия

На Вологодчине расследовали дело крупной ОПГ

6 членов группировки занимались организацией игорных клубов в Вологодской области
Евдокия САХАРОВА
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Задержание игорной ОПГ на Вологодчине.Завершено расследование уголовного дела на 6 членов организованной преступной группы, которые содержали сети игровых клубов. Изъято 515 единиц компьютерной техники, 6 игровых автоматов. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 млн рублей, а также ювелирные изделия и коллекцию старинных монет 16-20 веков, стоимость которой превысила 9 млн рублей

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- Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

-Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Управление СК РФ по Вологодской области завершило расследование уголовного дела организованной преступной группы из 6 человек. Подозреваемые обвиняются в организации и проведении азартных игр, отмывании денег.

Правоохранителям удалось вычислить штаб злоумышленников. Изъято 4,5 миллиона рублей, драгоценности, коллекция старинных монет стоимостью 9 миллионов рублей. Обнаружены валютные счета, доли в уставном капитале организаций, недвижимость - на нее наложен арест.

Задержанные проворачивали преступные схемы от имени "АльфаФортисКорпорейшен", уверяя причастных в законности работы. По данным следователей, ОПГ заработала не менее 87 миллионов рублей.

Дело в 70 томов направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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