Шестой вологжанин погиб от Covid-19

26 Май 2020 2020-05-26T12:58:06+03:00

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В Вологодской области зафиксировали шестую смерть от коронавируса. Жертвой стал пожилой мужчина. Он умер в ночь на 26 мая в моногоспитале Череповца. Об этом сообщил портал Город Во со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Житель Шекснинского района был в тяжелом состоянии, его уже поддерживали с помощью кислородотерапии. У пенсионера были хронические заболевания. Тест на коронавирус тоже оказался положительным.

Напомним, что накануне от Covid-19 погиб 73-летний череповчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU