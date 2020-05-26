Шестой вологжанин погиб от Covid-19
81-летний мужчина скончался в моногоспитале города металлургов
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В Вологодской области зафиксировали шестую смерть от коронавируса. Жертвой стал пожилой мужчина. Он умер в ночь на 26 мая в моногоспитале Череповца. Об этом сообщил портал Город Во со ссылкой на департамент здравоохранения региона.
Житель Шекснинского района был в тяжелом состоянии, его уже поддерживали с помощью кислородотерапии. У пенсионера были хронические заболевания. Тест на коронавирус тоже оказался положительным.
Напомним, что накануне от Covid-19 погиб 73-летний череповчанин.
ИСТОЧНИК KP.RU