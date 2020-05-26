Ремонт нового здания Вологодской картинной галереи остановлен до 2021

26 Май 2020 2020-05-26T12:50:21+03:00

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Новое здание Вологодской картинной галереи на Мира, 34 в 4 тысячи квадратных метров подготовлено на 70%. Сейчас работы остановили до 2021 года. Окончание работ планируют на 2022.

Напомним, прежние помещения галереи в Воскресенском соборе отдали Вологодской митрополии, поэтому искусствоведы вынуждены переехать.

В новом здании уже выполнена перепланировка, заменены коммуникации, полы, есть первичная отделка, укреплена кровля, установлен лифт с внутреннего входа. Необходим ремонт вспомогательных помещений и теплооборудования.

Размеры финансирования будут ясны при формировании регионального бюджета на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU