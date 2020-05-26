2020-05-26T12:35:33+03:00
Происшествия

Под Череповцом мужчину сбил поезд

Он переходил ЖД полотно в неположенном месте
Евдокия САХАРОВА
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Под городом металлургов, на 478 км перегона Череповец - Хемалда произошла трагедия. Грузовой состав сбил 54-летнего мужчину. Он скончался на месте. По данным сотрудников транспортной полиции, череповчанин перебегал пути в неустановленном месте. Он не посмотрел по сторонам и не убедился в безопасности перехода. Машинист гудел и подавал световые сигналы, применил экстренное торможение, но несчастья избежать не удалось. У поезда очень длинный тормозной путь.

В Вологде 15 мая насмерть сбили 22-летнего парня на перегоне Вологда-1 - Вологда-2. Вологжанин тоже нарушал технику безопасности - переходил пути в неустановленном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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