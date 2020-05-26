2020-05-26T12:11:51+03:00
Общество

Почти построен корт у школы №25 в Вологде

Работы выполнены на 80%
Евдокия САХАРОВА
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Строительство корта у школы №25 в Вологде в мкр ЛукьяновоСтроительство корта у школы №25 в Вологде в мкр ЛукьяновоФото: Вологда РФ
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В Володе продолжается строительство корта в микрорайоне Лукьяново в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». В 2019 году у школы №25 был обустроен стадион с искусственным покрытием - он стал центром для отдыха местной молодежи. Скоро там можно будет играть летом в волейбол, а зимой в хоккей. Мэр города Сергей Воропанов посетил будущий спортивный объект. Он заявил, что не смотря на сложности с бюджетом, город старается реализовывать все запланированные инициативы.

Недавно работы приостанавливались из-за проливных дождей. Теперь строительство вошло в завершающую стадию. Подсыпали и выровняли грунт, сформировали песчаную подушку, установили основные элементы конструкции. Сейчас ведется монтаж защитных сеток, хоккейных ворота. Рядом обещают обустроить полосу препятствий. А в следующий год на проект «Народный бюджет ТОС» планируют подать заявку на установку уличных тренажеров.

Если будет держаться хорошая погода, то подрядчик закончит обустройство к 7 июня.

В этом году реализуют 38 проектов, выбранных жителями разных микрорайонов. Бюджет города выделил на эти цели 44 млн рублей, сообщает Вологда.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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