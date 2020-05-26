2020-05-26T10:41:27+03:00
Общество

В Вологодской области безработных приглашают на общественные работы

Им будут платить не меньше МРОТ
Иван Чухнин
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77 вологжан приступили к общественным работам. 25 мая стартовали общественные работы для тех, кто остался без работы из-за пандемии. Власти потребовали организовать их во всех районах Вологодчины. На организацию работ работодателям из областного бюджета выделено 87 миллионов рублей: из расчёта минимум на пять тысяч работающих.Деньги будут использованы на компенсацию заработной платы.

Пока организована половина рабочих мест, заявки подали 152 работодателя. А 77 человек приступили к работе: 31 - в Череповце, 32- Вожегодском районе, 9 - Вологде, 3 - Великоустюгском и 2 - в Сокольском районах.

Кстати, в организации общественных работ смогут принимать участие не только частные предприятия, но и бюджетные структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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