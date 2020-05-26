2020-05-26T10:17:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистику по заболевшим в Вологодской области будут публиковать на сутки позже

Сначала ее должна опубликовать Москва
Иван Чухнин
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Много вопросов вологжан возникло из-за несоответствия федеральной статистики и региональной. Чтобы избежать накладок, было принято решение - региональные цифры будут озвучивать только после того, как все данные синхронизируют с федеральными. Такое решение принято на областном оперативном штабе. При этом 26 мая статистики по заболевшим в регионе не будет.

«С завтрашнего дня официальные данные по заболевшим коронавирусом в регионе будут предоставляться только после попадания в официальную статистику на портале стопкоронавирус.рф. Это сделано для того, чтобы исключить расхождение сведений», — сообщает официальный портал правительства Вологодской области.

Обычно вологжане оперативно получали данные - утром последующего дня цифры публиковались на официальной страничке губернатора ВКонтакте. Чуть ранее цифры публиковал мэр Череповца, другие главы районов. Например, в небольшом муниципалитете жителям важно знать что именно происходит, а не ждать, когда цифры и подтверждения придут из Москвы.

Расхождения в цифрах выдаваемых Череповцом и областью объясняли изменением методики подсчета - подтверждение должен дать врач. Теперь принято решение выдавать статистику только после ее попадания в федеральный реестр.

Из-за формальностей и корректировок на разных этапах оперативность сведений резко упала - информация у населения будет появляться на сутки позже, а 26 мая ее и вовсе не будет.

На вечер 25 мая 2020 года в Вологодской области зафиксировано 699 случаев заражения коронавирусом, инфекция не выявлена в Сямженском, Верховажском и Вашкинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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