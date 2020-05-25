В Вологодской области погиб от коронавируса еще один пациент

25 Май 2020 2020-05-25T18:26:56+03:00

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Статистика Вологодской области на 17:00 была обновлена: стало известно об еще одном умершем от коронавируса.

Сегодня утром мэр Череповца сообщал о 4 погибших. К 17:00 их стало пять.

Как сообщает правительство региона, скончался 73-летний мужчина с подтверждённым диагнозом COVID-19 и сопутствующими патологиями. Это житель Череповецкого района. Он был госпитализирован в моногоспиталь Череповца 22 мая в тяжелом состоянии. Был подключен к кислородотерапии. Несмотря на то, что ему оказывалась необходимая медпомощь, пациент умер.

ИСТОЧНИК KP.RU