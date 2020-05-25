В Череповце из последних 14 зараженных 13 - приезжие строители
Начальника отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу сообщила, что из 14 новых случаев инфекции в городе 13 дали приезжие строители. Рабочие, съехавшиеся на строительство с разных концов страны, не успели выйти на объект, т.к еще 2 недели находились на самоизоляции в общежитии.
Изначально заболевший был один, но инфекция быстро распространилась в тесном коллективе. У троих состояние средней тяжести, их доставили в моногоспиталь. Об этом сообщил официальный сайт Череповца.
14 человек - самое большое число заболевших за сутки в Череповце. На Вологодчине за 25 мая выявлен 34 новых случая.
ИСТОЧНИК KP.RU