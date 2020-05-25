2020-05-25T17:23:17+03:00
Происшествия

Нашли водителя и 2 пассажирок, сбежавших с места ДТП и бросивших еще 2 раненых

Из-за общественного давления молодой человек сам пришел в полицию
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Авария произошла 23 мая в 5:50 на 10 км трассы Вологда-Медвежьегорск. Автомобиль Джилли вылетел в кювет. В машине нашли двух девушек,18-летней диагностировали траву позвоночника, 21-летней травму головы. Водитель и еще две девушки сбежали, бросив раненых.

На следующий день в отдел полиции по Вологодскому району пришел 21-летний молодой человек, который и управлял машиной. Его личность была установлена и ранее, но он скрывался от правоохранителей.

Благодаря поддержке СМИ, неравнодушных граждан и работе оперативных сотрудников водитель явился в отделение полиции, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сейчас проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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