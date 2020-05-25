Два с половиной миллиарда рублей поступит в Вологодскую область из федерального бюджета

25 Май 2020 2020-05-25T16:58:41+03:00

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В Вологодскую область поступит крупный федеральный транш: дотацию общей сумой 1000 млрд рублей выделили целому ряду регионов. Ее направят для «выравнивания финансовых возможностей бюджетов субъектов РФ». Это компенсация снижения поступления налоговых и неналоговых доходов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Согласно распоряжению, Вологодская область должна получить дотацию в размере 2 млрд 572 млн 799 тыс. руб.

Вологодчина, видимо, один из самых пострадваших регионов. По размеру дотации она на 8 месте среди 56 регионов.

Лидером стал Татарстан (13,6 миллиардов рублей),

2 место - Кемеровская область ( 9,0 миллиардов),

3 - Башкортостан ( 8,0 миллиардов),

4- Краснодарский край (6,8 миллиардов),

5- Пермский край (5,4 миллиардов),

6 - Свердловская область ( 5,0 миллиардов),

7 - Удмуртия ( 3,0 миллиардов).

ИСТОЧНИК KP.RU