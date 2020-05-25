Два с половиной миллиарда рублей поступит в Вологодскую область из федерального бюджета
В Вологодскую область поступит крупный федеральный транш: дотацию общей сумой 1000 млрд рублей выделили целому ряду регионов. Ее направят для «выравнивания финансовых возможностей бюджетов субъектов РФ». Это компенсация снижения поступления налоговых и неналоговых доходов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Согласно распоряжению, Вологодская область должна получить дотацию в размере 2 млрд 572 млн 799 тыс. руб.
Вологодчина, видимо, один из самых пострадваших регионов. По размеру дотации она на 8 месте среди 56 регионов.
Лидером стал Татарстан (13,6 миллиардов рублей),
2 место - Кемеровская область ( 9,0 миллиардов),
3 - Башкортостан ( 8,0 миллиардов),
4- Краснодарский край (6,8 миллиардов),
5- Пермский край (5,4 миллиардов),
6 - Свердловская область ( 5,0 миллиардов),
7 - Удмуртия ( 3,0 миллиардов).
ИСТОЧНИК KP.RU