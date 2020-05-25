2020-05-25T16:16:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде из-за коронавируса закрыт четвертый детский сад

Это "Ладушки" на улице Ленинградской
Иван Чухнин
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Еще один детский сад Вологды закрыт из-за коронавируса. Это детский сад №86 «Ладушки» на улицеЛенинградской. Как сообщает администрация города, дежурную группу посещал ребенок, отец которого заболел коронавирусом. Поэтому все воспитанники, а это 18 человек, из дошкольного учреждения выведены. В здании и на территории проведена дезинфекция.

Это уже четвертое дошкольное учреждение, закрытое из-за инфекции. Также приостановлена работа детских садов № 67, 96 и 105. В первом диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у воспитателя, во втором - у ребенка, в третьем - у одного из родителей воспитанника, посещавшего дежурную группы.

Как пояснил мэр Вологды Сергшей Воропанов, выведенных детей в дежурную группу других учреждений устроить нельзя, так как любой человек - хоть педагог, хоть ребенок из закрытого учреждения может оказаться заболевшим. За их состоянием идет наблюдение.

Как сообщил Сергей Воропанов, на сегодняшний день в Вологде выявлено 322 инфицированных COVID-19, 7 из них - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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