2020-05-25T13:15:18+03:00
Происшествия

Вологодский убийца 1,5-годовалой дочери осужден на 13 лет

Иван Чухнин
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В Вологодской области вынесен приговор 28-летнему убийце 1,5-

годовалой дочери. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

Мужчина позвонил в полицию вечером: 13 января в автомашине возле проходной хлебозавода в г. Вологде во 2-м Турундаевском переулке находится тело малолетнего ребенка.

Действительно, в автомобиле «ИЖ» в детской люльке следователи обнаружили тело 1,5- годовалой девочки с кровоподтеками и ссадинами. По словам экспертов, она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Уже умершего ребенка в Вологду привез отец из села Шуйское Междуреченского района - там проживает его семья.

По версии следствия, 11.01.2020 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в с. Шуйское нанес многочисленные удары дочери, после чего ушел из дома. О смерти дочери ему сообщила жена, тогда он забрал тело ребенка и отвез в областной центр.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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