В Вологодской области 34 новых случая коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T11:56:05+03:00

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"Комсомолка" сообщала о расхождении цифр в статистике, предоставленной Череповцом и правительством области. Расхождение данных в городской и областной статистике прокомментировал мэр Череповца Вадим Германов: "Дело в том, что Роспотребнадзор поменял методику учета заболевших. Раньше пациент попадал в статистику, если тест подтверждался в вологодской лаборатории. Теперь этого недостаточно. Роспотребнадзор дополнительно требует подтвердить диагноз заболевшего врачом в медучреждении..."

Он сообщил о том, что в моногоспитале Череповца находится 148 пациентов (18 череповчан, 130 жителей других городов и районов Вологодской области).

В тяжелом состоянии 6: один подключен к аппарату ИВЛ, пятеро на кислородотерапии.

Как сообщает областная статистика, за сутки количество инфицированных выросло. 14 новых заболевших – в Череповце, 7- в Вологде. По 4 заразившихся - в Вологодском и Чагодощенском районах, три – в Устюженском, по одному – в Череповецком и Тотемском районах.

Три района области "чистые" от инфекции - это Сямженский, Вашкинский и Верховажский районы. Всего с начала эпидемии в Вологодской области зафиксировано 699 заболевших коронавирусом.

"На сегодняшний день на госпитализации находится 148 человек, " - сообщает страничка губернатора. То есть вологодский моногоспиталь не принял ни одного пацитента(?). 267 человек в области поправилось.

Ситуация в муниципалитетах:

322 – г. Вологда (+7),

156 – г. Череповец (+14),

44 – Вологодский район (+4),

38 – Шекснинский район,

25 – Кадуйский район,

21 – Великоустюгский район,

14 – Грязовецкий район,

10 – Чагодощенский район (+4),

9 – Устюженский район (+3),

7 – Кич-Городецкий район,

7 – Сокольский район,

7 – Череповецкий район (+1),

5 – Кирилловский район,

5 – Усть-Кубинский район,

4 – Нюксенский район,

4 – Тотемский район (+1),

3 – Бабушкинский район,

3 – Вытегорский район,

3 – Харовский район,

3 – Бабаевский район,

2 – Никольский район,

2 – Тарногский район,

2 – Вожегодский район,

2 – Белозерский район,

1 – Междуреченский район.

ИСТОЧНИК KP.RU