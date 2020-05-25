В Вологодской области 34 новых случая коронавируса
"Комсомолка" сообщала о расхождении цифр в статистике, предоставленной Череповцом и правительством области. Расхождение данных в городской и областной статистике прокомментировал мэр Череповца Вадим Германов: "Дело в том, что Роспотребнадзор поменял методику учета заболевших. Раньше пациент попадал в статистику, если тест подтверждался в вологодской лаборатории. Теперь этого недостаточно. Роспотребнадзор дополнительно требует подтвердить диагноз заболевшего врачом в медучреждении..."
Он сообщил о том, что в моногоспитале Череповца находится 148 пациентов (18 череповчан, 130 жителей других городов и районов Вологодской области).
В тяжелом состоянии 6: один подключен к аппарату ИВЛ, пятеро на кислородотерапии.
Как сообщает областная статистика, за сутки количество инфицированных выросло. 14 новых заболевших – в Череповце, 7- в Вологде. По 4 заразившихся - в Вологодском и Чагодощенском районах, три – в Устюженском, по одному – в Череповецком и Тотемском районах.
Три района области "чистые" от инфекции - это Сямженский, Вашкинский и Верховажский районы. Всего с начала эпидемии в Вологодской области зафиксировано 699 заболевших коронавирусом.
"На сегодняшний день на госпитализации находится 148 человек, " - сообщает страничка губернатора. То есть вологодский моногоспиталь не принял ни одного пацитента(?). 267 человек в области поправилось.
Ситуация в муниципалитетах:
322 – г. Вологда (+7),
156 – г. Череповец (+14),
44 – Вологодский район (+4),
38 – Шекснинский район,
25 – Кадуйский район,
21 – Великоустюгский район,
14 – Грязовецкий район,
10 – Чагодощенский район (+4),
9 – Устюженский район (+3),
7 – Кич-Городецкий район,
7 – Сокольский район,
7 – Череповецкий район (+1),
5 – Кирилловский район,
5 – Усть-Кубинский район,
4 – Нюксенский район,
4 – Тотемский район (+1),
3 – Бабушкинский район,
3 – Вытегорский район,
3 – Харовский район,
3 – Бабаевский район,
2 – Никольский район,
2 – Тарногский район,
2 – Вожегодский район,
2 – Белозерский район,
1 – Междуреченский район.
ИСТОЧНИК KP.RU