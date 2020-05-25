Пришедшим в магазин без маски грозит штраф 5 тысяч рублей

25 Май 2020 2020-05-25T11:27:43+03:00

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Магазины теперь вызывают полицию, если покупатели ходят без масок. Это рекомендовал

Минпромторг. В недрах министерства разработан документ, согласно которому магазины должны информировать покупателей о необходимости использования перчаток и масок. При этом все сотрудники торговой точки тоже обязаны носить маски и перчатки.

В письме Минпромторга говорится, что рекомендуется в случае отказа надеть или купить средство защиты вызвать полицию.

Правительство Вологодской области приняло категоричный документ. 20 мая вышло постановление о запрете на обслуживание покупателей без масок. Вологжане по -разному реагируют на призывы надеть маску. Снимают на телефон, якобы, компроментирующие видео. Некоторые переходят на мат. Однако большнство ведут себя адекватно.

Как разъясняет официальный сайт Череповца, если в магазине полицейские заметят посетителя без маски, накажут его, а не торговую точку. Штраф от 1 до 15 тысяч рублей или предупреждение. Если продавец или кассир продадут товар покупателю без маски, то привлекут и работника торговли, и покупателя.

ИСТОЧНИК KP.RU