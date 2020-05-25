В Череповце 44-летний мужчина горел вместе с автомобилем

25 Май 2020 2020-05-25T11:09:40+03:00

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В Череповце мужчина едва не сгорел в авто. Как сообщили в областном управлении МЧС, ЧП случилось 24 мая в 16:21. Автомобиль ВАЗ 2110 горел в Череповце на улице Строительная, у дома 2А.

Пожарными около автомобиля был обнаружен 44-летний мужчина с ожогами рук, головы, шеи. У него диагностировано отравление угарным гавзом и продуктами горения. Пострадавшего доставили в больницу. По всей вероятности, нетрезвый мужчина курил в салоне и чудом сумел выбраться.

Пострадал и стоявший рядом прицеп.

ИСТОЧНИК KP.RU