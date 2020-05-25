Часть вологодских медиков отказались проходить обсервацию в гостинице

25 Май 2020 2020-05-25T09:02:38+03:00

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Медработники горбольницы отказались от обсервации в "Спутнике" и разъехались по домам.

Как сообщалось на заседании оперативного штаба, 24 мая часть сотрудников горбольницы, находившихся на карантине в охраняемых Росгвардией корпусах, должны были переехать.

Напомним, там было "закрыто" более ста медрабоников, которые продолжали выполнять свои трудовые обязанности. Часть из них заразилась коронавирусом и была переведена в моногоспиталь Череповца. После выявления большого количества заболевших решено было открыть моногоспиталь и в Вологде. Остальные сотрудники горбольницы, те, у кого отрицательный тест на вирус, должны были пройти обсервацию в "Спутнике".

Ранее сообщалось о тяжелой ситуации внутри стационара - были вопросы по снабжению и доплатам, люди были деморализованы условиями долгой изоляции, неопределенностью ближайшего будущего, не говоря уже о бытовых трудностях. Однако главврач Павел Шепринский сообщал об оперативном решении всех проблем.

Но настроения медиков вылились в отказ переехать на обсервацию в гостиницу «Спутник». В итоге большая часть отправилась на самоизоляцию по домам.

Днем раньше из горбольницы были развезены десятки пациентов, в том числе по домам, в том числе на частных машинах. Некоторые, отправляясь домой, на прощание заявляли врачам, что намерены подать на них в суд, высказывали пожелание, чтобы те навсегда остались в этих корпусах.

Не исключено, что и пациенты, и врачи еще встретятся в моногоспитале: наблюдение за их здоровьем, тестирование на коронавирус, будет продолжено.

В Вологодский моногоспиталь, который работает с тяжелобольными, инфицированными коронавирусом, зашла бригада, собранная из разных учреждений города. Официально моногоспиталем руководит главврач горбольницы №1 Павел Шепринский.

ИСТОЧНИК KP.RU