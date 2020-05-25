В Вологодской области зафиксированы разницы в цифрах статистики о заболевших коронавирусом подается

25 Май 2020 2020-05-25T08:06:36+03:00

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Статистика мэра Череповца и губернатора по числу инфицированных коронавирусом разнятся. И пока этому нет официального объяснения - кроме общей фразы о том, что изменилась методика подсчета. Вологжане уже строят гипотезы, что власти скрывают истинное положение дел.

Началось все 22 мая, когда в регионе было зафиксировано рекордное суточное число заболевших - 63 человека. Столичная статистика отразила лишь 41 случай.

При этом Вадим Германов и губернатор сообщили разное количество заболевших в Череповце.

23 мая Вадим Германов сообщил о 6 случаях заражения в городе. Сайт правительства оценил уровень заболевания в Череповце как +5.

В этот день статистика от губернатора долго не публиковалась, появилась данные только на 17:00. «В результате уточнения данных лабораторных исследований у нас произошли изменения в статистке. По этой причине имеются некоторые расхождения со вчерашними цифрами. В итоге по обновлённой методике на 22.05 зафиксировано 603 заболевших (+40, вместо +63), на 23.05 — 643», — сообщается на странице губернатора области

24 мая по данным правительства области в Череповце, зафиксировано 4 новых случая коронавирусной инфекции, между тем Вадим Германов сообщал о 5.

Методика подсчета в открытых источниках опубликована не была. СМИ обратили внимание на несостыковки. Вероятно, сегодня будет дано официальное разъяснение происходящему.

ИСТОЧНИК KP.RU