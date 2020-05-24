Автоледи сбила велосипедиста в Вологде на улице Чернышевского

24 Май 2020 2020-05-24T15:58:57+03:00

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Под иномарку в Вологде попал велосипедист. Авария произошла 23 мая в 18:17 на улице Чернышевского, 97. За рулем была 37-летняя вологжанка. Автомобиль Toyota RAV4 сбил 32-летнего велосипедиста.

Автомобиль двигался по улице Чернышевского со стороны Карла Маркса в сторону Старого шоссе. Иномарка поворачивала на улицу Лаврова, велосипедист двигался по улице Чернышевского. В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU