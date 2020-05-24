В Вологодской области нашли двух утонувших рыбаков из пяти
23 мая был найден утонувший рыбак- один из пяти пропавших на Белом озере. Утром 24 мая, примерно в двух километрах от того места, где накануне было обнаружено тело пропавшего рыбака, найден второй труп.
Напомним, пропавшие 12 апреля в Вашкинском районе вышли на моторке на озеро. Поиски велись во многих местах, однако до последних дней не было никаких находок.
Погибшего нашли местные жители - труп выбросило на берег.
22 мая поисковики обнаружили кресло, предположительно, от катера «Крым», который принадлежал пропавшим.
Сейчас поиски на Белом озере продолжаются. К поисковикам присоединились спасатели инспекторы ГИМС и волонтёры, сообщает пресс-служба МЧС России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU