В Вологодской области нашли двух утонувших рыбаков из пяти

24 Май 2020 2020-05-24T15:40:18+03:00

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23 мая был найден утонувший рыбак- один из пяти пропавших на Белом озере. Утром 24 мая, примерно в двух километрах от того места, где накануне было обнаружено тело пропавшего рыбака, найден второй труп.

Напомним, пропавшие 12 апреля в Вашкинском районе вышли на моторке на озеро. Поиски велись во многих местах, однако до последних дней не было никаких находок.

Погибшего нашли местные жители - труп выбросило на берег.

22 мая поисковики обнаружили кресло, предположительно, от катера «Крым», который принадлежал пропавшим.

Сейчас поиски на Белом озере продолжаются. К поисковикам присоединились спасатели инспекторы ГИМС и волонтёры, сообщает пресс-служба МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU