В Череповце за сутки заболело 15 человек

24 Май 2020 2020-05-24T11:28:04+03:00

Одного из них выявили на вокзале

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В Череповце - резкий рост инфицированных коронавирусом. За сутки зафиксировано 15 случаев, - почти столько же, сколько за всю неделю. Цифру сообщил мэр города Вадим Германов. Из них 14 инфицированных череповчан - контактные. Еще 1 случай выявили на железнодорожном вокзале у пассажира поезда.

Сейчас больными с коронавирусной инфекцией в Череповце числятся 64 человека, большая часть находится на домашнем лечении, а 15 - в моногоспитале для коронавирусных.

Всего в Череповце в моногоспитаоле 141 пациент, в том числе 12 детей. В тяжелом состоянии находится 6 человек. Один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, 5 - на кислородотерапии.

На минувшей неделе моногоспиталь для инфицированных начал работу в Вологде - в него были переведены заболевшие в крупнейшем очаге региона- горбольнице №1.

ИСТОЧНИК KP.RU