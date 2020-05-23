В Вологодской области федеральная статистика разошлась с региональной

23 Май 2020 2020-05-23T18:21:02+03:00

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В Вологодской области только после 18 часов появилась информация о заболевших коронавирусом на субботу, 23 мая.

В федеральной статистике вчерашняя статистика по заболевшим претерпела значительные сокращения. На странице губернатора области говорилось, в частности, что " За сутки мы фиксируем 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В результате уточнения данных лабораторных исследований у нас произошли изменения в статистике. По этой причине имеются некоторые расхождения со вчерашними цифрами. В итоге по обновленной методике на 22.05 зафиксировано 603 заболевших, на 23.05 -643. Через сутки эти данные будут отражены в федеральной статистике."

Оперативные данные на 17.00 23 мая 2020 года выглядят так:

ЗАБОЛЕВШИХ 643 (+40)

ВЫЗДОРОВЕВШИХ 251 (+7)

ПОГИБШИХ 4

Ситуация в муниципальных образованиях по распространению инфекции:

Вологда - 301 (+25)

Череповец – 138 (+5)

Вологодский район - 38 (+1)

Шекснинский район – 38 (+4)

Кадуйский район – 24 (+1)

Великоустюгский район - 21

Грязовецкий район - 14

Кич.-Городецкий район – 7

Сокольский район - 7

Череповецкий район - 6

Устюженский район - 6

Кирилловский район - 5

Усть-Кубинский район - 5

Нюксенский район – 4

Бабаевский район - 3

Бабушкинский район - 3

Вытегорский район - 3

Тотемский район - 3

Харовский район - 3

Никольский район - 2

Тарногский район - 2

Чагодощенский район - 6 (+4)

Белозерский район - 2

Вожегодский район - 2

Количество исследований - 125 057

ИСТОЧНИК KP.RU