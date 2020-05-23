В Вологодской области федеральная статистика разошлась с региональной
В Вологодской области только после 18 часов появилась информация о заболевших коронавирусом на субботу, 23 мая.
В федеральной статистике вчерашняя статистика по заболевшим претерпела значительные сокращения. На странице губернатора области говорилось, в частности, что " За сутки мы фиксируем 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В результате уточнения данных лабораторных исследований у нас произошли изменения в статистике. По этой причине имеются некоторые расхождения со вчерашними цифрами. В итоге по обновленной методике на 22.05 зафиксировано 603 заболевших, на 23.05 -643. Через сутки эти данные будут отражены в федеральной статистике."
Оперативные данные на 17.00 23 мая 2020 года выглядят так:
ЗАБОЛЕВШИХ 643 (+40)
ВЫЗДОРОВЕВШИХ 251 (+7)
ПОГИБШИХ 4
Ситуация в муниципальных образованиях по распространению инфекции:
Вологда - 301 (+25)
Череповец – 138 (+5)
Вологодский район - 38 (+1)
Шекснинский район – 38 (+4)
Кадуйский район – 24 (+1)
Великоустюгский район - 21
Грязовецкий район - 14
Кич.-Городецкий район – 7
Сокольский район - 7
Череповецкий район - 6
Устюженский район - 6
Кирилловский район - 5
Усть-Кубинский район - 5
Нюксенский район – 4
Бабаевский район - 3
Бабушкинский район - 3
Вытегорский район - 3
Тотемский район - 3
Харовский район - 3
Никольский район - 2
Тарногский район - 2
Чагодощенский район - 6 (+4)
Белозерский район - 2
Вожегодский район - 2
Количество исследований - 125 057
ИСТОЧНИК KP.RU