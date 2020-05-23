Под Вологдой автомобиль оказался в кювете, девушки в больнице, водитель в бегах

23 Май 2020 2020-05-23T14:18:46+03:00

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23 мая около шести часов утра случилось ДТП с пострадавшими. Авария произошла на 10 километре автодороги А119 Вологда-Медвежьегорск.

В ней серьезно травмировались две молодые девушки. По предварительной информации, водитель автомашины «Джилли» съехал с дороги. В результате аварии травмы получили две пассажирки. У 21-летней девушки - травма головы, у 18-летней - травма позвоночника. При этом водитель с места происшествия скрылся, сотрудники ГИБДД устанавливают его местонахождение.

ИСТОЧНИК KP.RU