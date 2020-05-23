Двух молодых череповчан отловили на Соборной горке и дважды оштрафовали

23 Май 2020 2020-05-23T13:54:40+03:00

Они выпивали в общественном месте и нарушили режим самоизоляции

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В Череповце оштрафовали двух молодых людей, которые выпивали на Соборной горке. Инцидент произошел 20 мая ровно в четыре часа утра.

Молодых людей 25 и 26 лет задержали, они, как сообщает официальный сайт города металлургов, были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителей доставили в отделение полиции, затем они предстали перед судами.

За пьянство в общественном месте мировой суд назначил нарушителям штраф по 500 рублей.

Кроме того, на них был составлен административный материал о нарушении режима самоизоляции. За это Череповецкий городской суд назначил друзьям штрафы по тысяче рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU