Техническому персоналу медучреждений доплатят за работу в условиях пандемии

22 Май 2020 2020-05-22T17:57:58+03:00

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Технический персонал медучреждений получит доплаты из областного бюджета.об этом сообщает правительство области.

Вопрос об этом поставил главный врач городской больницы №1 Павел Шепринский. Ситуация в самом большом очаге коронавирусной инфекции региона сложилась настолько напряженной, что показала все слабые места системы.

Несколько сотен людей находились в закрытом на обсервацию здании хирургического корпуса. Для поддержания порядка был крайне необходим труд сантехников, электриков, уборщиц, лифтеров. при этом речь о материальном стимулировании их не велась. Между тем, этти люди оказались незаменимыми, их необходимо удержать на рабочих местах.

Губернатор области согласился с предложением Павла Шепринского, он сообщил, что региональный перечень доплат будет расширен за счет обеспечивающего персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU