В Вологде открыли моногоспиталь

22 Май 2020 2020-05-22T17:38:00+03:00

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Последние новости от оперативного штаба области касаются решения проблем самого крупного очага области - горбольницы №1. Сейчас там закрыты три корпуса. Это терапевтический, хирургический корпуса медицинского городка и моногоспиталь при городской больнице.

Терапевтический корпус, где зарегистрирован последний очаг Covid-19, полностью освобожден от пациентов и персонала. Уже завтра здание планируется обработать и направить смывы для анализа на инфекцию. Пациенты из него – 37 человек – переведены в моногоспиталь Вологды, остальные отправлены на режим самоизоляции. Людей транспортировали с помощью машин скорой помощи. Здесь находятся вологжане с различными патологиями от сахарного диабета до инфаркта. В случае стабилизации ситуации, через 14 дней они будут выписаны.

Самая главная новость - начал работу моногоспиталь. Накануне туда зашла бригада из 32 врачей. Специалисты были собраны из всех мед учреждений города.

Что касается хирургического корпуса, он по-прежнему находится на обсервации. В кратчайшие сроки руководством больницы были решены вопросы с заменой фирмы-подрядчика для стирки белья, утилизации мусора, замены питания. В сложных условиях врачи продолжают проводить высокотехнологичные хирургические операции.

Параллельно осуществляется маршрутизация пациентов и персонала.

Сегодня в хирургическом корпусе на лечении находится 132 человека.

Завтра, 23 мая, 84 пациента переведут в обсерватор в госпиталь для ветеранов войн, 9 человек - в гостиницу Спутник.

48 пациентов останутся в хирургическом корпусе для лечения, курировать их будут 23 мед. работника.

119 человек медицинского персонала уходят на обсервацию в гостиницу Спутник с 24 мая. В этот же день стартует дезинфекция корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU