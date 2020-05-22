В Вологде несовершеннолетняя ограбила магазин и унесла пуховик

22 Май 2020 2020-05-22T16:29:51+03:00

Она с силой толкнула женщину, а потом ударила ее

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16-летняя девочка попыталась вынести из магазина в Вологде 27 шоколадок, а когда ее заметили, устроила потасовку с продавцом. На входе администратор и кассир пытались задержать сладкоежку, но воровка с силой толкнула одну из женщин. Когда ее схватили за рюкзак, она ударила по руке и скрылась. Впоследствии она вынесла из магазина ТРЦ пуховик фирмы MERREL стоимостью более 9 тысяч рублей. Надела его в примерочной и ушла.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Подозреваемую обвиняют в краже и грабеже. Теперь дело рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU