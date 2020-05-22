Тотьмич украл золото пенсионерки и укатил в Москву
31-летний тотьмич обокрал пенсионерку, у которой ранее делал ремонт. Следственно-оперативная группа после тревожного звонка обследовала место преступления и обнаружила, что следов взлома нет. В день кражи к женщине наведался ее ремонтник - он имел возможность взять ключ от квартиры. Пропали золотые украшения на 75 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали уже в Москве и доставили обратно. Молодой человек признался, что ключ взял, когда пенсионерка отвернулась. В столице имущество продал, а средства потратил.
Тотьмичу грозит до 6 лет по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище", сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU