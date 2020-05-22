2020-05-22T15:50:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде начали серьезно штрафовать за отсутствие маски

Пренебрегающим здоровьем вологжан грозит до 300 тысяч рублей штрафа
Евдокия САХАРОВА
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Мэр Вологды рассказал о 21 составленном протоколе за нарушение самоизоляции за сутки, среди остановленных вологжан семеро были без маски. Одно из нарушений выявлено по наводке бдительных пенсионеров - они пожаловались на торговую точку, где сотрудники пренебрегали предписаниями Роспотребнадзора.

По статье 20.6.1 КоАП РФ гражданам грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, предпринимателям – от 30 до 50 тысяч, юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

В первую очередь внимание полицейских будет обращено на продавцов. Помимо штрафов, с руководителями магазинов проводятся разъяснительные беседы.

Напомним, медицинская маска необходима, чтобы уменьшить риск заражения окружающих. Covid-19 может протекать бессимптомно, что повышает шанс передать болезнь. Для собственной защиты нужны высококлассные респираторы с защитой глаз. Почаще мойте руки и избегайте социальных контактов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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