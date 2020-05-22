Мэр Вологды возмутился жителями коттеджей на Возрождения

22 Май 2020 2020-05-22T15:12:22+03:00

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В Вологде собственники коттеджей на улице Возрождения перегораживают проезжую часть личными авто. Остальным жителям микрорайона из-за них приходится ездить в обход. Мэр Вологды признал блокированный участок самозахватом.

Собираются отремонтировать Возрождения от Костромской до Новгородской и Гагарина от Окружного шоссе до автоцентра - получится дублер перегруженной Ленинградской. Однако жители частных домов воспринимают часть улицы как личный приусадебный участок. Несколько владельцев возвели самовольные постройки. Чиновники администрации пока не наложили даже штрафа на нарушителей, хотя их и принуждает городская прокуратура.

Сергей Воропанов отметил, что из-за ремонта придется пересадить высаженные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU