2020-05-22T14:51:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В единственном на Вологодскую область моногоспитале для коронавирусных отсутствует томограф

Иван Чухнин
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В моногоспитале Череповца, куда госпитализируют всех больных с коронавирусной инфекцией, отсутствует компьютерный томограф. Между тем, именно благодаря ему можно максимально точно определить состояние легких, которые в первую очередь поражаются при коронавирусной инфекции.

Например, как сообщала певица Бабкина, в московской клинике ей трижды подряд делали томографию - общее самочувствие и внешний вид певицы, другие показатели никак не вязались с обширным поражением органов дыхания, которое показывала умная техника.

Монопрофильный стационар на базе Череповецкой горбольницы работает почти два месяца. И все это время коронавирус в легких там искали с помощью рентгена. На днях появилось сообщение о том, что в госпитале появилась новая техника. Официальный сайт Череповца привел слова Андрея Погодина: « Поступили два аппарата УЗИ экспертного класса: стационарный и переносной. С помощью новых аппаратов будем делать УЗИ легких, отслеживать эффективность терапии..."

Областной департамент здравоохранения комментирует ситуацию с томографом так (сайт газеты "Премьер"): в настоящее время в госпитале готовят помещение под компьютерный томограф. Его установят... через месяц.

Как оказалось, в больницу ожидается прибытие и аппарата ЭКМО — экстракорпоральной мембранной огсигенации, который служит для насыщения крови кислородом при тотальном поражении легких. Именно он является последним шансом для пациентов в критическом состоянии. И этого шанса вологжане, похоже, сейчас лишены.

22 мая прошла информация о четвертом летальном исходе в моногоспитале. Около 40 процентов коек в нем заняты. В регионе 22 мая зафиксировано рекордное число инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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