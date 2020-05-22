Еще одна вологжанка умерла в моногоспитале Череповца

22 Май 2020 2020-05-22T14:02:18+03:00

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22 мая мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что в моногоспитале Череповца - еще один летальный исход. В отделении для больных коронавирусной инфекцией скончалась 70-летняя пенсионерка, жительница Вологды. По словам мэра, женщина страдала рядом сопутствующих заболеваний, в том числе раком четвертой стадии.

Как ранее сообщал главврач моногоспиталя Андрей Погодин, из Вологды поступают довольно тяжелые пациенты.

Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, больше 40% коек в моногоспитале уже занято. Всего на лечении в больнице сейчас находятся 125 пациентов со всей области, в том числе 14 детей. В тяжёлом состоянии - пять человек.

Первая смерть на Вологодчине от коронавируса была зафиксирована 5 мая - умерла 67-летняя жительница Великого Устюга. 6 мая сообщили о смерти 25-летнего жителя Вологды. А 14 мая умерла 44-летняя вологжанка - она заразилась коронавирусом на гемодиализе, а умерла от сердечной недостаточности.

ИСТОЧНИК KP.RU