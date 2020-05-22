В Череповце 1 мая включат свето-музыкальный фонтан

22 Май 2020 2020-05-22T13:43:11+03:00

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Свето-музыкальный фонтан на Комсомольской площади в Череповце начнет работать 1 июня. Об этом написал мэр города металлургов Вадим Германов на страничке ВКонтакте.

«Хватило одного лета, чтобы площадь у ДКМа встала в один ряд с главными городскими достопримечательностями. Если будет принято решение об открытии парков, то тогда же заработает и фонтан в Комсомольском парке. Танцевальных вечеров пока не будет, но первый шаг к возвращению к привычной жизни уже сделан!», - написал Вадим Германов.

Рост инфицированных в Череповце незначителен, это вселяет оптимизм в горожан, однако губернатором принято решение не ослаблять режим самоизоляции во все регионе, вне зависимости от ситуации в отдельных муниципалитетах.

Свето-музыкальный фонтан появился в Череповце год назад благодаря компании «Северсталь». Стоимость сооружения с благоустройством территории - 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU