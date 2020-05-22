Вода в реке Кубене поднялась почти на два метра

22 Май 2020 2020-05-22T11:12:38+03:00

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В Вологодской области из-за выпавших осадков вновь начались подтопления. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

На 21 мая на территории региона в воде оказались 8 населенных пунктов, 112 приусадебных участков с 48 жилыми домами в 4 районах. Непроезжими оказались участки семи автомобильных дорог, а также низководный мост - лава.

В Вологодском районе прод воду ушел участок автомобильной дороги Васильевское - Захарово. Отрезаны 6 деревень: Захарово, Спас, Ивановка, Рогачёво, Низьма, Лобково.Как сообщает администрация района, ситуация на контроле и без помощи люди не останутся.

В Вожегодском районе подтоплены деревни Быково, Боярское, Бекетовская, Гашково, Нижняя.

Река Кубена в своем нижнем течении поднялась почти на два метра. Затоплена дорога на поселок Лесозавод, подтоплены 48 домов и 59 приусадебных участков, , в которых проживает 129 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Там действует режим ЧС.

В Сокольском районе подтоплены Судоверфь и д.Капустино. Нарушено сообщение с Судоверфью. Вода продолжает прибывать.

Областное управление МЧС предупреждает, что на территории Вологодской области прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями жилья, размывом и разрушением дорог местного значения, деревянных мостов, увеличение количества происшествий на водных объектах. В зоне подтопления могут оказаться подстанции и линии электропередачи.

ИСТОЧНИК KP.RU