2020-05-22T09:05:50+03:00
Происшествия

В Вологде суд признал Евгения Доможирова виновным в ДТП

Кго автомобиль врезался в КамАЗ
Иван Чухнин
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Из материалов дела.Из материалов дела.
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В Вологде судили экс-депутата Законодательного Собрания области, ярого борца с "ворами и жуликами" Евгения Доможирова. Он попал в аварию, в которой был разбит его автомобиль, где пострадала его супруга. ДТП случилось в темное время суток на дороге Вологда-Грязовец.

По мнению следствия, его «Фольксваген» врезался в буксируемый грузовик КамАЗ. Основной удар пришёлся на правую сторону легковушки – туда, где находилась женщина. Причиной аварии, как посчитала полиция, стала невнимательность водителя легкового автомобиля.

Евгений Доможиров с самого начала заявлял, что не заметил большегруз, который стоял на обочине без включенных габаритных огней и выставленных знаков.

Суд выслушал версии и вынес вердикт. Евгения Доможирова признали виновным и приговорили к одному годы ограничения свободы. То есть ему нельзя покидать пределы города, необходимо регулярно отмечаться в полиции, а также нельзя менять место жительства без необходимых согласований.

Доможиров на своей странице заявил о том, что собирается обжаловать вынесенный вердикт. Он уверен, что дело имеет политический подтекст. Сейчас Евгений возглавил борьбу горожан за спасение зеленого островка на улице Ярославской, на котором ачали строить детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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