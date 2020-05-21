Поджигатель волос из Вологды заплатит 100 тысяч рублей штрафа

21 Май 2020 2020-05-21T20:14:39+03:00

А 20 тысяч он возместил потерпевшему

Изменить размер текста: A A

Суд вынес несколько решений по нашумевшему делу о стычке стаи подростков с пьяным мужчиной и о поджигателе волос. Напомним, 10 школьников издевались над нетрезвым вологжанином. Они загнали его в подъезд и пинали. В конфликт вмешался 20-летний житель дома. Однако, вместо того, чтобы помочь, он начал в присутствии детей поджигать беспомощному волосы.

Резонансная история поразила всю страну. Большую передачу с участниками "побоища" показал Первый канал. Было возбуждено уголовное дело по фактам побоев и других насильственных действий.

20-летнему жильцу дома предъявили обвинение в хулиганстве. Подростками займется комиссия по делам несовершеннолетних. Полицейскому, который наблюдал за происходящим, назначено дисциплинарное взыскание. Его вышестоящему руководству придется устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Тем же самым займется подразделение по делам несовершеннолетних.

Поджигатель выплатил 20 тысяч рублей потерпевшему. Суд назначил ему судебный штраф в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Смотрите видео с камер видеонаблюдения и читайте подробности произошедшего. Тут видео с камеры на сотруднике полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU