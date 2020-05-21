Поджигатель волос из Вологды заплатит 100 тысяч рублей штрафа
Суд вынес несколько решений по нашумевшему делу о стычке стаи подростков с пьяным мужчиной и о поджигателе волос. Напомним, 10 школьников издевались над нетрезвым вологжанином. Они загнали его в подъезд и пинали. В конфликт вмешался 20-летний житель дома. Однако, вместо того, чтобы помочь, он начал в присутствии детей поджигать беспомощному волосы.
Резонансная история поразила всю страну. Большую передачу с участниками "побоища" показал Первый канал. Было возбуждено уголовное дело по фактам побоев и других насильственных действий.
20-летнему жильцу дома предъявили обвинение в хулиганстве. Подростками займется комиссия по делам несовершеннолетних. Полицейскому, который наблюдал за происходящим, назначено дисциплинарное взыскание. Его вышестоящему руководству придется устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Тем же самым займется подразделение по делам несовершеннолетних.
Поджигатель выплатил 20 тысяч рублей потерпевшему. Суд назначил ему судебный штраф в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU