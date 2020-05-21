В Кадуе автоледи въехала в дерево и погибла

21 Май 2020 2020-05-21T16:26:22+03:00

Женщина не справилась с управлением в половину пятого утра

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Ночью 21 мая в Кадуе произошло трагическое ДТП. Погибла женщина.

О искореженной машине, лежащей в кювете, сообщил очевидец в 5 утра. Внутри виднелось тело водителя. Авария случилась около автомойки на улице Советской.

Полицейские установили, что в 4:30 утра 34-летняя жительница Вологды на автомобиле «Лада Ларгус» двигалась по Советской в сторону выезда из Кадуя. В какой-то момент просто не справилась с управлением и влетела в дерево.

Женщина была пристегнута ремнем безопасности. От полученных травм погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU