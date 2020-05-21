В Вологде открылся бассейн "Витязь" стоимостью 150 миллионов рублей

21 Май 2020 2020-05-21T15:36:54+03:00

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В Вологде ждет первых посетителей новый объект областной спортивной школы олимпийского резерва "Витязь" - бассейн. Официальное открытие бассейна для посетителей состоится сразу же после отмены ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Строительство бассейна - это второй шаг развития школы олимпийского резерва (первым был физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта, открытый в марте 2019 года). Дальше будет смонтировано спортивное ядро с подогреваемым футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками, стрелковой галереей...

Как сообщает сайт СШОР "Витязь", стоимость бассейна – 152 миллиона 906 тысяч 740 рублей, из них 140 миллионов 131 тысяча 440 рублей выделено из областного бюджета, 12 миллионов 775 тысяч 300 рублей – из федерального.

Это оздоровительный бассейн размером 25 на 8,5 метров (5 дорожек). Глубина – 1,2 - 1,8 метра. Одновременно там могут плавать 40 человек и 16 находиться в тренажерном зале. Зрительные трибуны рассчитаны на 60 человек.

Обеззараживание воды осуществляется комбинированным методом с применением хлор-содержащего реагента (раствор гипохлорита натрия) и ультрафиолетового (УФ) облучения.

Предварительно сформирован штат работников - 28 человек.

В здании бассейна есть тренажерный зал, оснащенный специальными тренажерами для пловцов, и небольшое кафе.

Планируется, что на базе бассейна «Витязь» будут организованы на бесплатной основе:

- набор детских групп для обучения плаванию (в планах 3 группы по 15 человек),

- занятия с маломобильными группами населения,

- тренировочный процесс спортивных групп по плаванию (28 человек),

- восстановительные занятия по плаванию для других спортсменов СШОР «Витязь» (188 человек, по одной тренировке в неделю на человека),

- спортивно-массовые мероприятия разного уровня.

Напомним, в Вологде количество бассейнов не соответствует нормативам. И открытый бассейн не решит эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU