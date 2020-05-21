2020-05-21T15:58:13+03:00
Происшествия

Череповчанину, задушившему пассажирку и спрятавшему труп в гараже, вынесен приговор

Он признан виновным
Иван Чухнин
Поделиться:
Подсудимым для участия в процессе выдают маску.Подсудимым для участия в процессе выдают маску.
Изменить размер текста:

В Череповце вынесен приговор Павлу Пятовскому. 40-летний мужчина убил знакомую в своем автомобиле. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла 7 декабря 2019 года на участке автодороги между д. Большой Двор и д. Шубацкое Череповецкого района.

Женщину долго искали, труп нашли в гараже ее знакомого.

В судебном заседании Пятовский вину признал и раскаялся. Он рассказал, что в тот день он на автомобиле проезжал через д. Большой Двор, увидел знакомую, предложил ее подвезти. В салоне произошла ссора, женщина оскорбляла его и даже ударила, в том числе ножом. Он, съехав в канаву, остановил автомобиль и убил ее - сначала бил, а затем уложил ее на сиденье лицом вниз, связал ей руки и ноги стяжками и задушил.

Труп он отвез в гараж. Затем поехал в опорный пункт полиции, где сообщил, что на него напал незнакомый мужчина.

Суд назначил Павлу Пятовскому наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночь пожаров случилась в Бабушкинском районе
В Вологде открылся бассейн "Витязь" стоимостью 150 миллионов рублей
Череповчанину, задушившему пассажирку и спрятавшему труп в гараже, вынесен приговор
Вологжане могут проверить свою культурную грамотность
Коронавирус закрывает детские сады в Вологде
В Вологде за сутки выявлен 21 инфицированный коронавирусом
Шокирующие цифры: в горбольнице Вологды заболели 60 человек
В Вологде неизвестные подожгли мусорные контейнеры
Ветмобиль бесплатно простерилизует кошек Вологодчины
В Череповце пьяный водитель заснул на проспекте Победы
В Тотемском районе развалился Дом культуры
Коронавирус пришел в Харовский район Вологодской области
В Вологде умер бывший начальник УВД города Леонид Летнев
На Вологодчину вернулась зима, хотя и мягкая
Гавврач череповецкого моногоспиталя озвучил причину смерти вологжанки с коронавирусом
50-летний извращенец отправился в колонию на 16 лет
Коронавирус в вологодском детском саду: положительный тест оказался у воспитательницы
Водитель "Ауди" убил водителя УАЗика из-за столкновения
В Вологде за сутки +21 заболевший
Под Череповцом вандалы уничтожают туристический маршрут
В Вологде пытались сжечь дом Сталина
В Череповце пенсионерка украла семена для посадки
В череповецком моногоспитале не осталось пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Третья партия пайков для детей доставляется в Вологде