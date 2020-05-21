Череповчанину, задушившему пассажирку и спрятавшему труп в гараже, вынесен приговор

21 Май 2020 2020-05-21T15:58:13+03:00

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В Череповце вынесен приговор Павлу Пятовскому. 40-летний мужчина убил знакомую в своем автомобиле. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла 7 декабря 2019 года на участке автодороги между д. Большой Двор и д. Шубацкое Череповецкого района.

Женщину долго искали, труп нашли в гараже ее знакомого.

В судебном заседании Пятовский вину признал и раскаялся. Он рассказал, что в тот день он на автомобиле проезжал через д. Большой Двор, увидел знакомую, предложил ее подвезти. В салоне произошла ссора, женщина оскорбляла его и даже ударила, в том числе ножом. Он, съехав в канаву, остановил автомобиль и убил ее - сначала бил, а затем уложил ее на сиденье лицом вниз, связал ей руки и ноги стяжками и задушил.

Труп он отвез в гараж. Затем поехал в опорный пункт полиции, где сообщил, что на него напал незнакомый мужчина.

Суд назначил Павлу Пятовскому наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU