Коронавирус закрывает детские сады в Вологде
С сегодняшнего дня закрыты еще два детских сада в Вологде. Из-за COVID-19 детские сады №№105 и №96 уходят на карантин - дежурные группы в них расформированы.
Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что в саду №105 COVID-19 подтвердился у родителя, который приводил ребенка сад. Во втором саду - инфекция выявлена у посещавшего детсад. Учреждения работать не будут, дежурные группы расформированы.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, детский сад № 105 «Полянка» находится на ул. Воркутинской, 12а, а детский сад №96 «Соловушка» - на ул. Ленинградской, 75В.
20 мая "Комсомолка" сообщала о закрытии дошкольного учреждения N67, что на улице Пугачева, - там инфицирована воспитатель.
Всего отправлены на самоизоляцию 86 детей. Откроют садики только по распоряжению Роспотребнадзора. Напомним, в Вологде за последние сутки выявлен 21 случай коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU