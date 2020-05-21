2020-05-21T14:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус закрывает детские сады в Вологде

Еще два детских учреждения прекратили работу
Иван Чухнин
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С сегодняшнего дня закрыты еще два детских сада в Вологде. Из-за COVID-19 детские сады №№105 и №96 уходят на карантин - дежурные группы в них расформированы.

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что в саду №105 COVID-19 подтвердился у родителя, который приводил ребенка сад. Во втором саду - инфекция выявлена у посещавшего детсад. Учреждения работать не будут, дежурные группы расформированы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, детский сад № 105 «Полянка» находится на ул. Воркутинской, 12а, а детский сад №96 «Соловушка» - на ул. Ленинградской, 75В.

20 мая "Комсомолка" сообщала о закрытии дошкольного учреждения N67, что на улице Пугачева, - там инфицирована воспитатель.

Всего отправлены на самоизоляцию 86 детей. Откроют садики только по распоряжению Роспотребнадзора. Напомним, в Вологде за последние сутки выявлен 21 случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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