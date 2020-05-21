Ночь пожаров случилась в Бабушкинском районе
Три пожара произошли в одном из поселков
В поселке ищут тех, кто стал виновником ЧП.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Всю ночь полыхали пожары в поселке Юрманга Бабушкинского района.
Первым в 10 часов вечера загорелся нежилой дом 1950 года постройки. Огонь появился внутри - вероятно, там хозяйничал неизвестный. Дом сгорел, несмотря на усилия пожарных.
Через два часа загорелась бывшая конюшня - пустовавшее здание 60-х годов. Её пожарным удалось отстоять.
В 0:41 огонь охватил здание бывшего клуба. Пламя почти полностью уничтожило строение.
ИСТОЧНИК KP.RU