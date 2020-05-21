Ночь пожаров случилась в Бабушкинском районе

21 Май 2020 2020-05-21T15:53:50+03:00

В поселке ищут тех, кто стал виновником ЧП. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Три пожара произошли в одном из поселков

Изменить размер текста: A A

Всю ночь полыхали пожары в поселке Юрманга Бабушкинского района.

Первым в 10 часов вечера загорелся нежилой дом 1950 года постройки. Огонь появился внутри - вероятно, там хозяйничал неизвестный. Дом сгорел, несмотря на усилия пожарных.

Через два часа загорелась бывшая конюшня - пустовавшее здание 60-х годов. Её пожарным удалось отстоять.

В 0:41 огонь охватил здание бывшего клуба. Пламя почти полностью уничтожило строение.

ИСТОЧНИК KP.RU