В Вологде за сутки выявлен 21 инфицированный коронавирусом
На 21 мая в Вологодской области зарегистрировано 562 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. На карте появился новые районы, где впервые зафиксировали инфекцию - Вытегорский и Чагодощенский.
Только за последние сутки - 34 новых случая. Из них 21 - в Вологде, 5 – в Череповце, 3 – в Вытегорском районе, 2- в Чагодощенском районе, 1 – в Вологодском районе, 1 - в Тотемском районе, 1 – в Усть-Кубенском.
Итоговая картина на утро 21 мая:
261– г. Вологда (+21)
132 – г. Череповец, (+5)
35 – Вологодский район, (+1)
29 - Шекснинский район,
23– Кадуйский район,
15 - Великоустюгский район,
14 – Грязовецкий район,
7 – Кич-Городецкий район,
7 -Сокольский район,
5 – Кирилловский район,
5– Череповецкий район,
5 – Усть-Кубинский район (+1),
4- Нюксенский район,
3 - Бабушкинский район,
3 – Тотемский район, (+1)
3 – Вытегорский район (+3)
2– Никольский район,
2 - Устюженский район,
2 - Тарногский район,
2 - Харовский район,
2 - Чагодощенский район, (+2)
1-Вожегодский район
Выздоровевших – 231 (+9) На госпитализации – 115
Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда) Количество обследованных – 116 253
ИСТОЧНИК KP.RU