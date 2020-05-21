2020-05-21T11:30:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде за сутки выявлен 21 инфицированный коронавирусом

Иван Чухнин
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В регионе остается все меньше районов, где коронавирус не выявили.В регионе остается все меньше районов, где коронавирус не выявили.Фото: Правительство Вологодской области
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На 21 мая в Вологодской области зарегистрировано 562 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. На карте появился новые районы, где впервые зафиксировали инфекцию - Вытегорский и Чагодощенский.

Только за последние сутки - 34 новых случая. Из них 21 - в Вологде, 5 – в Череповце, 3 – в Вытегорском районе, 2- в Чагодощенском районе, 1 – в Вологодском районе, 1 - в Тотемском районе, 1 – в Усть-Кубенском.

Итоговая картина на утро 21 мая:

261– г. Вологда (+21)

132 – г. Череповец, (+5)

35 – Вологодский район, (+1)

29 - Шекснинский район,

23– Кадуйский район,

15 - Великоустюгский район,

14 – Грязовецкий район,

7 – Кич-Городецкий район,

7 -Сокольский район,

5 – Кирилловский район,

5– Череповецкий район,

5 – Усть-Кубинский район (+1),

4- Нюксенский район,

3 - Бабушкинский район,

3 – Тотемский район, (+1)

3 – Вытегорский район (+3)

2– Никольский район,

2 - Устюженский район,

2 - Тарногский район,

2 - Харовский район,

2 - Чагодощенский район, (+2)

1-Вожегодский район

Выздоровевших – 231 (+9) На госпитализации – 115

Погибших – 3 (1 – Великоустюгский район, 2 – г. Вологда) Количество обследованных – 116 253

ИСТОЧНИК KP.RU

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